الخليج اليوم .. الجيش الأمريكي يدمر صاروخا حوثيا مضادا للسفن

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الأحد تدمير صاروخ مضاد للسفن كان مجهزا للإطلاق من مناطق سيطرة "أنصار الله" في اليمن.

وجاء في بيان للقيادة المركزية الأمريكية أنه "يوم 4 فبراير، في حوالي الساعة 04:00 (بتوقيت صنعاء)، شنت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربات دفاعا عن النفس ضد صاروخ كروز مضاد للسفن تابع للحوثيين، كان مجهزا للإطلاق ضد سفن في البحر الأحمر".

وأضاف البيان: "رصدت القوات الأمريكية الصاروخ في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن، وقررت انها تشكل تهديدا وشيكا لسفن تابعة للبحرية الأمريكية وسفن تجارية في المنطقة".

ويأتي هذا الاستهداف إثر الضربات الجوية الأمريكية البريطانية الأخيرة على اليمن، التي ركزت على أهداف تستخدم من قبل الحوثيين لمهاجمة السفن التجارية، شملت القيادة والسيطرة وأنظمة صواريخ وعمليات المسيرات ورادارات ومروحيات والعديد من مرافق التخزين تحت الأرض.

ويستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، ما أثر سلبا على حركة الشحن والتجارة والإمداد.

ودخلت التوترات مرحلة تصعيد لافت منذ استهداف الحوثيين في 9 يناير الماضي سفينة أمريكية بشكل مباشر، بعد أن كانوا يستهدفون في إطار التضامن مع قطاع غزة سفن شحن تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.