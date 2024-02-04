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الخليج اليوم .. الأمير تركي بن خالد يكشف حقيقة وقوع خلاف بين سامي الجابر ومحمد نور نتج عنه حادثة طعن في مونديال 2002

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

أكد الأمير تركي بن خالد عضو الاتحاد السعودي سابقاً عدم صحة ما تردد من أنباء بشأن وقوع خلاف بين سامي الجابر ومحمد نور نتجت عنه حادثة طعن خلال مشاركة الأخضر في مونديال 2002.

 وقال الأمير خالد في مداخلة عبر مساحة أبو عبد المحسن ، أن ما ذكر مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

 

وأضاف: "أي حادث من هذا النوع لو حدث كان الأمن الياباني سوف يتدخل لأنه خارج عن نظام والفيفا".

 

يذكر أن مشاركة منتخب في نهائيات بطولة كأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، هي الأسوأ له، حيث تعرض لهزيمة ساحقة أمام نظيره الألماني بثمانية أهداف من دون رد، يوم 1 يونيو 2002، قبل أن يخسر أمام الكاميرون بهدف وحيد يوم 6 يونيو 2002، ومن ثم اختتم الأخضر مشاركته بهزيمة عريض أخرى أمام إيرلندا (0-3) يوم 11 يونيو 2002.

 

المصدر: "صحيفة الخليج 365" 

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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