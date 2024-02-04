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الخليج اليوم .. السعودية.. "الغذاء والدواء" ترد على فيديو صادم للعثور على حشرات داخل النودلز (فيديو)

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

ردت الهيئة العامة للغذاء والدواء على سؤال أحد المواطنين عن صحة فيديو صادم متداول لشخص يتفحّص محتويات النودلز تحت المجهر وتظهر فيها حشرات غريبة.

وفي التفاصيل، نشر أحد رواد مواقع التواصل في حسابه على منصة "إكس" مقطع فيديو قال ناشروه إنه لـ"شخص أدخل الأندومي تحت المجهر، ليكتشف الصدمة".

وتوجه الناشر للهيئة بالسؤال: "هل ما تم نشره حقيقي؟ وهل ممكن تعدي مثل هذه الأمور وتصل أسواقنا؟ لأنه صراحة المقطع أقلقني".

 

وجاء رد الهيئة: "تحية طيبة، تقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء على مطابقة المنتجات الغذائية المستوردة أو المصنعة داخليا للوائح الفنية والمواصفات التي تكفل سلامتها وأمانها للاستهلاك الآدمي".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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