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الحرس الوطنى التونسى: القبض على عنصر تكفيرى فى إقليم "القفصة"

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الحرس الوطنى التونسى اليوم /الأحد/ إلقاء القبض على عنصر تكفيرى فى إقليم القفصة جنوب غرب البلاد.

وأضاف الحرس الوطنى ـ فى بيان له اليوم ـ ان هذا العنصر تم إلقاء القبض عليه بتهمة الانتماء إلى تنظيم ارهابى، مشيرا الى أن المتهم صادر بحقه أحكاما بالسجن لمدة 8 سنوات.

وأشار الحرس الوطنى التونسى إلى أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة فى شأنهم .

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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