شكرا لقرائتكم خبر عن الحرس الوطنى التونسى: القبض على عنصر تكفيرى فى إقليم "القفصة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الحرس الوطنى التونسى اليوم /الأحد/ إلقاء القبض على عنصر تكفيرى فى إقليم القفصة جنوب غرب البلاد.

وأضاف الحرس الوطنى ـ فى بيان له اليوم ـ ان هذا العنصر تم إلقاء القبض عليه بتهمة الانتماء إلى تنظيم ارهابى، مشيرا الى أن المتهم صادر بحقه أحكاما بالسجن لمدة 8 سنوات.

وأشار الحرس الوطنى التونسى إلى أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة فى شأنهم .