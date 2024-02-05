تعطل خدمات شركات الاتصالات الثلاث في معظم أنحاء السودان

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تأتي خطورة انقطاع خدمات الاتصال من أن غالبية السكان يعتمد على التطبيقات البنكية في تصريف شؤون حياتهم اليومية في ظل شح السيولة وإغلاق معظم البنوك وماكينات الصرف الآلي، وتحديدا في العاصمة الخرطوم ومدن ومناطق وسط السودان.
1 فبراير, 06:55 GMT
يشار إلى أن الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع التي اندلعت في منتصف أبريل/ نيسان، تتعرض العديد من المنشآت والجسور وغيرها من مرافق البنية التحتية والمباني العامة لدمار هائل، نتيجة عمليات القصف الجوي والأرضي من قبل الطرفين المتصارعين.
تضررت كذلك معظم الأحياء السكنية والأسواق والمنشآت الصناعية وكذلك شبكات الكهرباء والمياه في أكثر من 60 بالمئة من مناطق العاصمة بسبب هذا الدمار.
وفي وقت سابق، أكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة الماضي، تلقيه تقارير عن أشخاص يموتون جوعا في السودان بسبب الكارثة الإنسانية الناجمة عن أزمة الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
29 يناير, 11:11 GMT
وطالب البيان الطرفين المتحاربين في البلاد بتقديم ضمانات فورية لإيصال المساعدات إلى المدنيين المحتاجين بشكل آمن، مضيفا أن "عبور وكالات الإغاثة خطوط المواجهة في مناطق الصراع بالسودان بأنه شبه مستحيل".