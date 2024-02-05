الخليج اليوم .. صكوك "صح" ستطرح بشكل شهري بحسب التقويم المعلن للإصدارات

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أطلق المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، أول منتج ادخاري مخصص للأفراد متوافق مع الشريعة الإسلامية في شكل صكوك ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي، وذلك تحت اسم "صح"؛ المشتق من الحروف الأولى لعبارة (صكوك حكومية).

ويتيح المركز، الاشتراك في منتج صح للصكوك الحكومية والمخصص للأفراد، وهو عبارة عن أوراق مالية صادرة عن حكومة ​المملكة العربية السعودية من خلال وزارة المالية ويتم الترتيب لها من خلال المركز الوطني لإدارة الدين، ويبدأ الاشتراك في أول إصدار اعتبارا من اليوم ألحد 4 فبراير على أن ينتهي في 6 فبراير الحالي.

وحسب بيانات المركز الوطني للدين، سيتم تحديد نسبة العائد لكل إصدار بناء على أوضاع السوق من شهر لآخر، وسيتم التخصيص لهذا الشهر في يوم 13 فبراير، فيما ستكون فترة الاسترداد من يوم 18 فبراير حتى 21 فبراير، وسيتم دفع مبالغ الاسترداد في يوم 25 فبراير.

في الأسبوع الماضي، ذكر رئيس اللجنة التوجيهية بالوزارة عبدالعزيز الفريح، أن إطلاق منتج "صح" يأتي ضمن مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج رؤية السعودية 2030) الهادفة إلى رفع معدلات الادخار بين الأفراد من خلال تحفيزهم على استقطاع جزء من دخلهم بشكل دوري وتخصيصه للادخار، إضافة إلى زيادة المعروض من المنتجات الادخارية، وإثراء الثقافة المالية والتوعية بأهمية الادخار وفوائده للتخطيط لأهداف مستقبلية.

ومن جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين هاني المديني، أن هذه الصكوك تندرج ضمن برنامج الصكوك المحلية المقوّمة بالريال السعودي، والتي ستطرح بشكل شهري بحسب التقويم المعلن للإصدارات الخاصة بـمنتج "صح"، مبينا أن "هذه المبادرة تمثل حافزاَ للقطاع الخاص للتعاون والمشاركة في تطوير وإطلاق عدد من المنتجات الادخارية لأهداف محددة لفئات مختلفة من الأفراد، سواء كانت عن طريق البنوك أو مديري الصناديق أو شركات التقنية المالية وغيرها".

يوفر المنتج الادخاري المتوافق مع الشريعة الإسلامية "صح" عوائد مجزية، وسيطرح عبر القنوات الرقمية لعدد من المؤسسات المالية، وهي: شركة الأهلي المالية، وشركة الجزيرة للأسواق المالية، وشركة الإنماء للاستثمار، وشركة الأول للاستثمار، وشركة الراجحي المالية.

وأشار مركز الدين، أنه تم تخصيص منتج صح للأفراد بعوائد مجزية يتم طرحها بشكل شهري حسب تقويم الإصدارات، وتكون فترة الادخار لمدة سنة واحدة بعائد ثابت وتصرف الأرباح المستحقة بنهاية عمر الصك (تاريخ الاستحقاق).​

وهذا المنتج الإدخاري مخصص للسعوديين والسعوديات من الأفراد فقط ممن هم فوق عمر 18 سنة، شرط أن يمتلك المشترك حساباً في إحدى المؤسسات المالية (شركة الأهلي المالية، شركة الجزيرة للأسواق المالية، شركة الإنماء للاستثمار، البنك السعودي الأول، وشركة الراجحي المالية).

ويوفر المنتج عوائد مجزية، ومدعوم حكومياً، وذو مخاطر منخفضة، بالإضافة إلى سهولة الاشتراك، ولا يوجد قيود على الاسترداد، كما أنه دون رسوم، ويهدف المنتج إلى تمكين الأفراد من تخطيط مالي أفضل للمستقبل​​، وزيادة نسبة الأفراد الذين يدخرون بشكل دوري، وتوفير أسلوب ادخاري آمن وزيادة المعروض من المنتجات الادخارية، وتعزيز ثقافة الادخار​.

ويصل الحد الأدنى للاشتراك ألف ريال وهذا يعادل قيمة صك واحد، بينما يصل الحد الأقصى 200 ألف ريال لمجموع الإصدارات لكل فرد خلال مدة البرنامج.

وسيدفع الربح السنوي للصكوك عند تاريخ الاستحقاق، ويمكن لحملة الصكوك طلب الاسترداد خلال الفترات المحددة حسب التقويم السنوي المنشور لـ(صح)، ولن تستحق الأرباح المتراكمة عند الانسحاب المبكر، كما أن ​العائد يعتمد على أوضاع السوق من شهر لآخر.