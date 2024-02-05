شكرا لقرائتكم خبر عن مستعمرون يحرقون إطارات في رام الله.. وقوات إسرائيلية تقتحم طولكرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشعل مستعمرون، الليلة، إطارات مطاطية، عند مدخل بلدة ترمسعيا، شمال رام الله.

أفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن مستعمرين تجمعوا عند مدخل بلدة ترمسعيا، وأشعلوا إطارات مطاطية، ما أدى لإعاقة حركة المواطنين على الطريق الرئيس الواصل بين رام الله ونابلس.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، قرية رامين، شرق طولكرم.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وانتشرت في شوارعها وأزقتها، وسط إطلاق الأعيرة النارية، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع.

وأضافت أن جنود الاحتلال حطموا صرح الشهداء، الذي يضم خارطة فلسطين وأسماء شهداء القرية، كما داهموا مقهى وفتشوه واحتجزوا عددا من الشبان كانوا داخله وأخضعوهم للاستجواب وفتشوا هواتفهم النقالة، إضافة إلى تفتيش مركبات ومنازل المواطنين في مختلف أنحاء القرية، دون أن يبلغ عن اعتقالات.