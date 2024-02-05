شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولان دفاعيان: الضربات الأمريكية على سوريا والعراق دمرت 84 من 85 هدفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسؤولان دفاعيان أمريكيان، الأحد، إن الغارات الأمريكية التي نفذت، الجمعة، في العراق وسوريا، دمرت أو خلفت أضراراً في 84 هدفاً من أصل 85، بحسب ما نقلته شبكة CNN الأمريكية.

وذكر المسؤولان، نقلاً عن تقديرات أولية حول الأضرار التي لحقت بالمواقع المستهدفة، أنه "تم تدمير والإضرار" بـ84 هدفاً، مشيرين إلى "عدم وجود مؤشرات على سقوط أعضاء من الحرس الثوري الإيراني في الضربات الأمريكية في سوريا والعراق".

وتأتى الهجمات الأمريكية على مواقع فى سوريا والعراق ردا على استهداف القوات الأمريكية، لاسيما فى عملية "البرج22" الأخيرة 29 يناير الماضى، والتى قتل فيها نحو 3 جنود أمريكيين على الحدود السورية الأردنية، إحدى نتائج استمرار الدعم الأمريكى للمجازر الإسرائيلية فى غزة، ورفض الولايات المتحدة وقف الحرب والإبادة الجماعية التى يشهدها سكان قطاع غزة.