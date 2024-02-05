شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال اعتقل 6512 فلسطينيًا منذ السابع من أكتوبر الماضي والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - وثق نادي الأسير الفلسطيني اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 6512 فلسطينياً، خلال عمليات اقتحام واسعة لمناطق متفرقة في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي.وأشار نادي الأسير الفلسطيني، إلى أن الاحتلال اعتقل خلال الساعات الماضية 14 فلسطينياً، لافتاً النظر إلى أن الأسرى تعرضوا لعمليات تعذيب جسدي ونفسي أثناء وبعد اعتقالهم.