شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد العشرات جراء مجازر قوات الاحتلال المتواصلة على غزة لليوم الـ 122 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين، مجزرة جديدة فى دير البلح، أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات، فيما كثف طيران الاحتلال غاراته على مُحافظة خان يونس جنوب القطاع، والتى تتعرض لقصف مدفعى شديد، بينما تدخل الحرب على القطاع يومها الثانى والعشرين بعد المئة.

وقالت مصادر طبية وفي قطاع الدفاع المدني، إن جيش الاحتلال ارتكب مجزرة جديدة في دير البلح، راح ضحيتها 30 شهيدًا وعشرات المصابين، وهي المدينة التي يزعم الجيش الإسرائيلي أنها آمنة، ودعا الفلسطينيين للجوء إليها قبل أن يرتكب فيها مجازره.

واستهدف طيران الاحتلال، مربعات سكنية في مناطق مُختلفة بالقطاع، ونسف منازل في محافظة خان يونس، وقصف محيط مراكز الإيواء لدفع الفلسطينيين على النزوح باتجاه محافظة رفح التي تعرضت أيضا إلى سلسلة غارات.

وتشير أحدث بيانات مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، إلى أن جيش الاحتلال ارتكب حتى الآن 2325 مجزرة بحق المدنيين جرى توثيقها خلال الأربعة شهور الماضية، ما أدى إلى استشهاد 34 ألفا و238 فلسطينيًا، وصل منهم 27 ألفًا و238 إلى المستشفيات، في حين اعتبر الباقون في عداد المفقودين، فيما ارتفع عدد المُصابين إلى 66 ألفا و630 مُصابًا منذ بدء الحرب.