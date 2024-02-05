شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان ترسل الدفعة الخامسة من إمدادات الإغاثة إلى سكان قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت باكستان، الدفعة الخامسة من إمدادات الإغاثة إلى سكان قطاع غزة، عبر رحلة خاصة للقوات الجوية الباكستانية من قاعدة (نور خان) الجوية.

وذكرت صحيفة (باكستان توداي) الباكستانية، اليوم الاثنين، أن الإمدادات تحتوي على (خيام التدفئة وقطع مشمعة وبطانيات وإمدادات جراحية/طبية ومواد غذائية جافة ومستلزمات للنظافة) مشيرة إلى حضور ضباط من الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث ووزارة الشؤون الخارجية والقوات المسلحة مراسم مغادرة الإمدادات، لافتة إلى أن الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث رتبت أيضا الدفعة السادسة من شحنات الإغاثة، ومن المقرر أن تغادر (كراتشي) غدا.. حيث

ستحتوي على 100 طن من مواد الإغاثة لسكان غزة.

وأشارت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث إلى أنها أرسلت 230 طنا من مواد الإغاثة إلى الشعب الفلسطينى منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر من العام الماضي.