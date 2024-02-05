شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية: تصريحات سموتريتش بشأن ربط الاستيطان بالبعد الأمنى "تضليلية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، التصريحات والمواقف التى يواصل وزير المالية الإسرائيلى المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الإدلاء بها بشأن تعميق وتعزيز الاستيطان فى أرض دولة فلسطين، ومُحاولاته التضليلية لربط الاستيطان سواء فى قطاع غزة أو الضفة الغربية بالبعد الأمنى.

واستنكرت الوزارة - فى بيان صحفي - تصريحات سموتريتش، بشأن عدم سماحه للبنوك الإسرائيلية بتطبيق العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية على عدد من المستوطنين المتطرفين، واعتبرتها استخفافاً بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالاستيطان وقلباً لحقائق الصراع التى باتت أبسط أبجدياتها تؤكد أن الاستيلاء على الأرض الفلسطينية والاستيطان فيها لا تحقق الأمن لأحد، وإنما تؤدى إلى المزيد من التصعيد. وأكدت "الخارجية الفلسطينية" أن إنهاء الاحتلال ونيل الشعب الفلسطينى حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة وفى مقدمتها تجسيد دولته على الأرض وتحقيق السلام هو المدخل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار للجميع والمنطقة برمتها.. مطالبة بفرض عقوبات دولية رادعة على زعماء اليمين الإسرائيلي المتطرف الذين يتفاخرون بانتهاكاتهم للقانون الدولي، ويحرضون على نشر المزيد من العنف والفوضى في ساحة الصراع، ويدعمون ويوفرون الحماية لعناصر الاستيطان الإرهابية.



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