شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى.. و"الاحتلال" يعتقل 19 فلسطينيا من الضفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال.

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية.

ومنعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، المواطنين من الدخول، ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين للشهر الخامس على التوالي.

ويتعرض الأقصى لاقتحامات شبه يومية، من قبل المُستوطنين الإسرائيليين، بحماية شرطة الاحتلال، في مُحاولة لتقسيمه زمانيًا ومكانيًا، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي، في مدينة الخليل.

وعلى صعيد الاعتقالات اليومية، اعتقلت قوات الاحتلال 19 فلسطينيًا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت 10 أشخاص، بينهم طفل وامرأة، من محافظة رام الله والبيرة بوسط الضفة، فيما جرى اعتقال 5 من طولكرم وأسير محرر من طوباس (شمالا)، وشابين من مخيم شعفاط في القدس، وشاب من بلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل (جنوب الضفة).