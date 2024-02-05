الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات سموتريتش بشأن تعميق الاستيطان في فلسطين

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دبي - محمود عبدالرازق - وأكدت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، أن "هذه التصريحات استعمارية عنصرية وتشكل استخفافاً بالقرارات الدولية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان وتطالب بوقفه"، مشددة على ضرورة "إنهاء الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة وفي مقدمتها تجسيد دولته على الأرض هو المدخل الوحيد لتحقيق أمن واستقرار المنطقة برمتها".
وطالبت الخارجية "بفرض عقوبات دولية على مسؤولي الاحتلال الذين يتفاخرون بانتهاكاتهم للقانون الدولي ويحرضون على نشر المزيد من العنف والفوضى ويوفرون الحماية لعصابات المستوطنين الإرهابية".
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أنه مع توقف عملية البناء لمدة 7 أشهر كاملة، فإن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، يعتزم تقديم خطة لبناء نحو 7000 وحدة سكنية في الضفة الغربية لموافقة الحكومة عليها.
3 فبراير, 16:40 GMT
ورجحت الصحيفة أن تكون هناك موافقة على نحو ألفي وحدة سكنية أخرى، ما يعني أن الأرقام ليست نهائية، مضيفة أنه سيتم الانتهاء منها هذه الأيام.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.