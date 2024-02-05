طائرة انتحارية تحيد 6 من حراس قاعدة نفطية للجيش الأمريكي شرقي سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المراسل إن "الجيش الأمريكي في قاعدة حقل "العمر" النفطي بريف محافظة دير الزور الشمالي، تعرض فجر اليوم لهجوم بطائرة مسيرة انتحارية، ما أدى إلى مقتل 6 مسلحين من قوات "قسد" الموالية له، المكلفين بحماية الأنشطة التي يمارسها الجيش الأمريكي ضمن القاعدة والحقل النفطي".

وأضاف المراسل أن الطائرة المسيرة الانتحارية أصابت أحد مواقع حماية القاعدة الأمريكية بشكل مباشر، ما أدى إلى مقتل 6 مسلحين موالين للقوات الأمريكية وجرح آخرين ممن يعملون في حماية هذه القوات داخل الحقل.

3 فبراير, 20:20 GMT

وتابع المراسل، بالقول إنه "على الرغم من قيام المضادات الجوية التابعة لقوات جيش الأمريكي بالتصدي للطائرة المسيرة، إلا أنها لم تتمكن من إسقاطها".

ومنذ الصباح، شهدت المنطقة المحيطة بالقاعدة الأمريكية في حقل "العمر" النفطي تحليقا مكثفا للطيران الاستطلاعي.

وتتعرض القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، لهجمات متكررة، منذ بدء التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، في ظل الدعم العسكري والدبلوماسي الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل.