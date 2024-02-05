حكومة صنعاء: أمريكا تكذب فيما يتصل بالوضع في غزة وفي جنوب البحر الأحمر

دبي - محمود عبدالرازق - وقال العزي، خلال مؤتمر صحفي، إن "أمريكا تكذب فيما يتصل بالوضع في غزة وفي جنوب البحر الأحمر، والعالم يدرك أن واشنطن تكذب"، مؤكدا أن "الملاحة آمنة عبر البحر الأحمر ورغم العدوان على اليمن 9 سنوات، لم نمس بأمن الملاحة"، حسب قناة "المسيرة" اليمنية.

وأوضح العزي أن "موقف اليمن هو منع السفن الإسرائيلية والمتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان ورفع الحصار على غزة"، مؤكدا "عدم التسامح مع أي يمني يتعاطف مع العدوان الأمريكي والبريطاني ضد بلدنا".

وأشار إلى أن "دول العالم تتفهم إطار الموقف اليمني جنوب البحر الأحمر المرتبط بالوضع في غزة"، مشيدا بالمواقف الداعمة لموقف اليمن في البحر الأحمر، منوها إلى أن صنعاء ستمضي إلى السلام مع كل محيطها.

وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت "أنصار الله" اليمنية، استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وقالت جماعة "أنصار الله" اليمنية، إن "أمريكا تحاول تضليل العالم بشأن ما يجري في البحر الأحمر، سعيًا من قبلها لاختلاق أزمة دولية لتحميل اليمن تبعاتها دون وجه حق".

أمس, 15:49 GMT

وأعلن البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) أن "سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات على أكثر من 60 هدفا تابعا لـ"أنصار الله" واستخدم أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم".