الخليج اليوم .. "روسوبورون إكسبورت" تعلن عن حجم قياسي لطلبات شراء الأسلحة بـ55 مليار دولار

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن ألكسندر ميخيف مدير عام شركة "روسوبورون إكسبورت"، عن حجم قياسي لطلبات شراء الأسلحة بـ55 مليار دولار.

وقال ميخيف في معرض الدفاع العالمي 2024 في الرياض: "في عام 2023 أجرينا 16 حملة ترويج في روسيا والخارج، عرضنا خلالها لشركائنا الأجانب أكثر من 800 عينة للمعدات العسكرية الروسية الحديثة".

وأضاف: "وصلت محفظة طلبات الشراء إلى حجم قياسي بلغ أكثر من 55 مليار دولار".

وفي وقت سابق، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة في روسيا دينيس مانتوروف أن المنتجات الروسية تحظى في العادة باهتمام متزايد، كما أن معظم العينات التي قدمتها بلادنا جرى اختبارها حقيقة في الاستخدام القتالي.

يقام معرض الدفاع العالمي 2024 في الفترة من 4 إلى 8 فبراير في العاصمة السعودية الرياض.

ويركز المعرض الذي تنظمه "الهيئة العامة للصناعات العسكرية"، على تكامل أنظمة الدفاع الجوي والبري والبحري والأقمار الاصطناعية وأمن المعلومات، وذلك تحت سقف واحد في بيئة مثالية للتواصل والابتكار وتحفيز الشركات.

المصدر: تاس