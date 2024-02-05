الخليج اليوم .. الداخلية السعودية تعرض أول سيارة أمنية ذكية.. ترصد المخالفات وتتعرف على المطلوبين

الرياض - كتب موسى القحطاني -

عرضت وزارة الداخلية السعودية، الأحد، في جناحها في معرض الدفاع العالمي 2024، أول سيارة أمنية كهربائية مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي صنعتها شركة لوسيد Lucid في المملكة.

وتتفاعل هذه السيارة مع أنظمة الذكاء الاصطناعي لرصد المخالفات الأمنية، كما تحتوي على تقنيات تمكنها من تعرف لوحات المركبات المخالفة لأنظمة المرور، ويمكنها أيضًا التعرف على الأشخاص المطلوبين وتحديد سلوكهم من خلال قراءة تعابير الوجه عبر 6 كاميرات مدمجة فيها، كما لديها القدرة على تحليل البيانات وإرسالها إلى مركز القيادة والتحكم، ما يمكنها من رفع الفائدة في مستوى الأمن، وتعزيز السلامة المرورية.

وتوجد على سطح السيارة أيضًا طائرة مسيّرة، يمكنها الطيران وتصوير الأماكن التي تقع بها مشاكل جنائية، فعلى سبيل المثال: في حال وجود حادثة إطلاق نار يمكن إطلاق الطائرة مباشرة لتصوير الموقع من بُعد، وتجميع البيانات التي تحتاج إليها الدورية.

صناعة محلية

صنعت هذه السيارة الأمنية الكهربائية المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في مصنع شركة لوسيد، الذي اُفتتح خلال شهر ديسمبر الماضي، في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة، وتهدف الشركة إلى إنتاج 5 آلاف سيارة سنويًا، ومن المخطط الوصول تدريجيًا إلى تصنيع 155 ألف سيارة كهربائية سنويًا.

يذكر أن هذه السيارة صديقة للبيئة وتدعم مبادرة السعودية الخضراء، التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان؛ ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء في عام 2021، بهدف تفعيل دور كافة فئات المجتمع، وتوحيد جهود الاستدامة، وتسريع وتيرة العمل المناخي في المملكة.

وتشرف مبادرة السعودية الخضراء على تنفيذ خطة مستدامة وطويلة الأجل للعمل المناخي. وتسترشد المبادرة بثلاثة أهداف شاملة، وهي: تقليل الانبعاثات الكربونية، وتشجير السعودية، وحماية المناطق البرية والبحرية.

معرض الدفاع العالمي 2024

يركز معرض الدفاع العالمي 2024، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية في المملكة، في التكامل المشترك بين أنظمة الدفاع الجوي والبري والبحري، والأقمار الصناعية، وأمن المعلومات، وذلك تحت سقف واحد في بيئة مثالية للتواصل والابتكار وتحفيز الشركات.

ويشهد المعرض الذي انطلقت فعاليات نسخته الثانية الأحد وتستمر حتى يوم الخميس القادم الموافق 8 من فبراير 2024؛ مشاركة أكثر من 750 جهة عارضة تمثل أكثر من 75 دولة، و115 وفدًا.