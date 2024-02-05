"القسام" تعلن إيقاع رتل عسكري إسرائيلي بكمين مركب وتنفيذ عملية مشتركة مع "سرايا القدس"

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت "القسام" في بيان عبر "تلغرام": "تمكن مجاهدو القسام من الاستيلاء على طائرة استطلاع من طراز (Skylark) كانت في مهمة استخباراتية للعدو غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".

وأضافت: "كتائب القسام تقصف بالاشتراك مع سرايا القدس تجمعًا لقوات العدو المتوغلة غرب مدينة غزة بقذائف الهاون وصواريخ الـ"107".

وأكدت "القسام"، في بيانها، بأن عناصرها "بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكدوا إيقاع رتل آليات صهيونية في كمين مركب، حيث قاموا بتفجير 3 عبوات مزروعة مسبقًا في دبابة "ميركفاه" واستهداف دبابة أخرى بقذيفة "الياسين 105" في حي الأمل غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".

وأردفت "القسام"، بالقول:"بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدو القسام وسرايا القدس، استهداف دبابة صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في حي الأمل غرب مدينة خانيونس".

ومن جانبها، قالت "سرايا القدس" في بيان عبر "تلغرام": "قصفنا بصواريخ "107" وعدد من قذائف الهاون تجمعات لجنود وآليات العدو في محاور التقدم، الصبرة وتل الهوا جنوب غرب مدينة غزة".

ووفقا للبيان، فإن "سرايا القدس قصفت تجمعًا لجنود العدو بوابل من قذائف الهاون شرق قرية المصدر وسط قطاع غزة".

وتابع البيان: "قصفنا برشقات صاروخية وقذائف الهاون تجمعات لجنود وآليات العدو محيط الصناعة والجوازات بمدينة غزة".

أمس, 16:18 GMT

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 27 ألف قتيل وأكثرمن 66 ألف مصاب بين سكان القطاع.