"الحصار والإرهاب والزلزال".. أقانيم الموت التي لاحقت أرواح سكان حلب

دبي - محمود عبدالرازق - يلتقط سكان المدينة التاريخية أنفاس الحياة بما أوتوا من تاريخ عريق يمدهم بعزيمة الاستمرار، فهذه المحافظة السورية التي تربعت على عرش الشرق في عالميه القديم والحديث، انهالت عليها النوائب خلال السنوات الثلاثة عشر الأخيرة، نوائب كان لكل منها أن يكفي دهرا من الآلام.

في عام 2011، ضرب الإرهاب صميم الوجود الاقتصادي لهذه المدينة القريبة من الحدود التركية، نُهبت مصانعها، وتبددت مصادر رزق سكانها وهي التي لطالما تفردت بوصفها العاصمة الاقتصادية لإقليم شرق المتوسط.

© Gulf 365 . Suhaib Omaraya"الحصار ، الإرهاب، والزلزال".. أٌقانيم الموت التي لاحقت أرواح سكان حلب "الحصار ، الإرهاب، والزلزال".. أٌقانيم الموت التي لاحقت أرواح سكان حلب © Gulf 365 . Suhaib Omaraya

ومع نهاية عام 2019، ألقى الحصار الأمريكي تحت مسمى "قانون قيصر"، بمن بقي من الأحياء في المدينة إلى ما دون خط الفقر، لتأتي ثالثة الأثافي على هيئة زلزال مدمر ضربها فجر السادس من شباط الماضي.

في جولة على الأحياء المدمرة بفعل الزلزال في حلب القديمة، تحدث الأهالي لـ"الخليج 365"، عن الكثير من الألم والأمل.

© Gulf 365 . Suhaib Omaraya"الحصار ، الإرهاب، والزلزال".. أٌقانيم الموت التي لاحقت أرواح سكان حلب "الحصار ، الإرهاب، والزلزال".. أٌقانيم الموت التي لاحقت أرواح سكان حلب © Gulf 365 . Suhaib Omaraya

وقال، محمد مصري، أحد سكان حي العقبة التاريخي الذي نال القسط الأكبر من عنف الزلزال لـ"الخليج 365" مستذكرا لحظات فجر السادس من شباط عام 2023: "مرت 20 ثانية كانت الأقسى، لحظات حزينة وذكرى صعبة".

وأضاف مصري: "حي العقبة من أكثر الأحياء المتضررة في حلب القديمة، مدينتنا تقع على خط الزلازل، ضربتها موجات سابقة قبل نحو 200 عام، لكنها دائما ما كانت تنهض من الركام، وبإذن الله ستفعل اليوم".

© Gulf 365 . Suhaib Omaraya"الحصار ، الإرهاب، والزلزال".. أٌقانيم الموت التي لاحقت أرواح سكان حلب "الحصار ، الإرهاب، والزلزال".. أٌقانيم الموت التي لاحقت أرواح سكان حلب © Gulf 365 . Suhaib Omaraya

وقالت، نوال نجار، التي تقطن في منطقة الأسواق القديمة: "ترك الزلزال في داخلنا جرحا عميقا، وصدمة وحزنا كبيرين".

وعبرت نجار لـ"الخليج 365" عن أمانيها بأن "تكون الأيام القادمة أجمل وأفضل".

© Gulf 365 . Suhaib Omaraya"الحصار ، الإرهاب، والزلزال".. أٌقانيم الموت التي لاحقت أرواح سكان حلب "الحصار ، الإرهاب، والزلزال".. أٌقانيم الموت التي لاحقت أرواح سكان حلب © Gulf 365 . Suhaib Omaraya

من علياء مدينتهم شمال سوريا، يرمق سكان حلب بحسرة تلك الأيام التي لم تعد، يحدوهم الأمل بأن تعود لكن، ولولا بقية من إيمان، لكانوا قنطوا من عودتها تبعا لما عصف بهم خلال العقد الأخير ونيف.

© Gulf 365 . Suhaib Omaraya"الحصار ، الإرهاب، والزلزال".. أٌقانيم الموت التي لاحقت أرواح سكان حلب "الحصار ، الإرهاب، والزلزال".. أٌقانيم الموت التي لاحقت أرواح سكان حلب © Gulf 365 . Suhaib Omaraya

وشرح محمود ميمة، أحد سكان الأحياء التي تعاقب عليها الإرهاب حين كان خطوط تماس مع مجموعاته، قبل أن يضربها الزلزال، ثقل كيف توالت النوائب على حلب:

"حين جاء إلينا الإرهاب، خرب ديارنا، وأكمل الزلزال علينا المصيبة في حياتنا، ليأتي الحصار الأمريكي علينا، وأطبق على أنفاسنا بشدة".

© Gulf 365 . Suhaib Omaraya"الحصار ، الإرهاب، والزلزال".. أٌقانيم الموت التي لاحقت أرواح سكان حلب "الحصار ، الإرهاب، والزلزال".. أٌقانيم الموت التي لاحقت أرواح سكان حلب © Gulf 365 . Suhaib Omaraya

واستدرك ميمة مستمدا كلماته من الروح الحلبية الشهيرة بصبرها وإيمانها: "الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله تعالى رح ترجع حلب وسوريا سالمة مسلّمة قبل ما قبل الحرب، وانشاء الله، التجار رح ترجع متاجرها وتعيش بأمان واطمئنان".

© Gulf 365 . Suhaib Omaraya"الحصار ، الإرهاب، والزلزال".. أٌقانيم الموت التي لاحقت أرواح سكان حلب "الحصار ، الإرهاب، والزلزال".. أٌقانيم الموت التي لاحقت أرواح سكان حلب © Gulf 365 . Suhaib Omaraya

وقال منير حمدية، أحد أصحاب متاجر المدينة القديمة، لـ"الخليج 365":

"أثر الزلزال على حياتنا، لكن الحمد لله سبحانه وتعالى هو أمر ببقائنا على قيد الحياة، نأمل من الله أن تكون الظروف القادمة أفضل".

وأضاف حمدية: "رحم الله جميع الشهداء والجرحى، تنذكر ولا تنعاد (مقولة سورية تعني ذكر الشيء وتمنيات بعدم تكراره)"، مستدركا قوله: "لكن هذا أمر الله.. هو يفعل ما يشاء".