وزير إسرائيلي ينتقد واشنطن بشدة ويؤكد أنها تجاوزت "الخط الأحمر"

دبي - محمود عبدالرازق - وقال بن غفير، في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة "إكس"، (تويتر سابقا):"إن تقييد الحسابات المصرفية للمستوطنين هو تجاوز لخط أحمر لا ينبغي السماح به، الرؤساء التنفيذيون للمصارف يتتبعون تصريحات الجهات الخارجية".

ودعا بن غفير الجهات المسؤولة إلى التحرك الفوري لإعادة الحسابات المصرفية المغلقة، وأردف: "نحن نحترم ونقدر بشدة حلفاءنا في العالم، لكن يجب ألا نسمح لأي شخص أن يدير دولة إسرائيل".

وأمر الرئيس الأميركي جو بايدن، الأسبوع الماضي، بفرض عقوبات مالية وقيود على التأشيرات بحق الأفراد، الذين يتبين أنهم هاجموا الفلسطينيين أو استولوا على ممتلكاتهم.

وأضاف: "إن إجراءات اليوم تهدف إلى تعزيز السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

وقال بايدن، في مرسوم أعلن فيه فرض عقوبات: "إن العنف في الضفة الغربية ولا سيما ذلك الصادر عن مستوطنين إسرائيليين متطرفين، بلغ "مستويات لا تحتمل"، ويشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية وغزة وإسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط".

شهدت المنطقة في الأشهر الأخيرة تصعيدا بسبب توسع المستوطنات اليهودية الإسرائيلية، فضلا عن هجمات حماس في السابع من أكتوبر، على إسرائيل.