الرئاسة: حان الوقت للاعتراف بالدولة الفلسطينية وحصولها على العضوية الكاملة في مجلس الأمن

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إنه "حان الوقت للاعتراف بالدولة الفلسطينية وحصولها على العضوية الكاملة بقرار من مجلس الأمن الدولي"، مشيرا إلى أن "هذه هي اللحظة المناسبة والحاسمة لتجنيب المنطقة ويلات حروب لا تنتهي"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية - "وفا".

31 يناير, 09:00 GMT

وطالب أبو ردينة من "أمريكا إجبار إسرائيل على وقف عدوانها وحربها على الشعب الفلسطيني"، مؤكدا أن "البديل عن وقف العدوان هو الفوضى وتجاوز الخطوط الحمراء في منطقة مضطربة ومعرضة لانفجار شامل".

كما دعا "دول العالم باتخاذ خطوات عملية وسريعة للخروج من الأزمة الحالية، التي تعصف بالشرق الأوسط والعالم، على أن تتم هذه الخطوات وفق قرارات الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وعدم تجزئة الأمور أو السماح بالتهجير".

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى".

أمس, 11:38 GMT

حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 27 ألف قتيل وأكثرمن 66 ألف مصاب بين سكان القطاع.