"أنصار الله": أمريكا وبريطانيا شنتا نحو 300 غارة على اليمن منذ بدء الهجمات

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3 فبراير, 20:43 GMT
وأضاف المسؤول اليمني أن "أجواء محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر، تشهد تحليقا مكثفا لمقاتلات وطائرات استطلاعية".
في سياق متصل، قال مصدر محلي في محافظة صعدة معقل جماعة "أنصار الله" (شمال غربي اليمن) لـ"الخليج 365"، إن "مقاتلات أمريكية وبريطانية قصفت بـ3 غارات مواقع عسكرية للجماعة في مديرية باقِّم شمال محافظة صعدة، في حين استهدفت بغارة أخرى معسكرًا شرق مدينة صعدة".
أمس, 15:49 GMT
وقالت وزارة الخارجية في الحكومة التابعة لجماعة "أنصار الله"، في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بصنعاء، التي تديرها الجماعة، إن "استمرار العدوان الأمريكي البريطاني، يمثل صورة صارخة لفشل مجلس الأمن في الاضطلاع بمسؤولياته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وحماية المدنيين، في ظل الهيكلة الحالية لعضوية مجلس الأمن التي تهدد بانهيار منظومة الأمم المتحدة بشكل كامل".
وأضاف البيان: "العدوان الأمريكي البريطاني على الجمهورية اليمنية، يأتي للتغطية الدائمة على جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة".
أمس, 15:13 GMT
وفي وقت سابق من يوم أمس الأحد، أعلنت جماعة "أنصار الله" رصدها 48 غارة جوية على صنعاء ومحافظات تعز والحديدة والبيضاء وحجة وصعدة، مؤكدة أنها لن تثني الجماعة عن مساندة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشددةً على "أنها لن تمر دون رد وعقاب".
في حين، قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها نفذت مع بريطانيا، ضربات ضد 36 هدفًا لـ"أنصار الله" في 13 موقعًا بمناطق سيطرة الجماعة، تركزت على أهداف تُستخدم لمهاجمة السفن التجارية الدولية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة، وشملت مرافق تخزين تحت الأرض، ومراكز قيادة وسيطرة، وأنظمة صواريخ ومواقع تخزين وعمليات الطائرات المُسيرة والرادارات والمروحيات، بحسب قولها.
وقالت جماعة "أنصار الله" اليمنية، إن "أمريكا تحاول تضليل العالم بشأن ما يجري في البحر الأحمر، سعيًا من قبلها لاختلاق أزمة دولية لتحميل اليمن تبعاتها دون وجه حق".