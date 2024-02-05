شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: بري يوقع مشروع قانون موازنة العام الجاري ويحيلها لرئاسة مجلس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة اللبنانية للعام الجاري وأحالها لرئاسة مجلس الوزراء.



ومن المقرر أن تدخل الموازنة حيز التنفيذ بتوقيع رئيس مجلس الوزراء عليها بصفته رئيسًا للحكومة وتوقيعه عليها بصفته رئيس لمجلس الوزراء الذي يتولى صلاحيات رئيس الجمهورية في ظل الفراغ الرئاسي في البلاد.



وكان مجلس النواب اللبناني قد أقر في 26 يناير الماضي مشروع قانون الموازنة الذي تقدمتبه الحكومة في شهر سبتمبر الماضي ضمن المهل الدستورية لأول مرة منذ عام 2002. وتولت لجنة المال والموازنة مناقشة وتعديل مشروع القانون الذي تضمن زيادات كبيرة في الرسوم والضرائب مع فرض ضريبة استئثناية على بعض الشركات.