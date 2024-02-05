طائرات أمريكية وبريطانية تستهدف الحديدة اليمنية بعد ساعات من ضربة سابقة

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة – الخليج 365. وقال مسؤول في السلطة المحلية في المحافظة، لوكالة "الخليج 365"، إن "المقاتلات الأمريكية والبريطانية قصفت بثلاث غارات موقعاً لجماعة "أنصار الله" في منطقة الكثيب في مديرية الميناء شمال مدينة الحديدة".

وأضاف أن القصف الجوي على الموقع القريب من القاعدة والكلية البحرية في منطقة الكثيب المطلة على ميناء الحديدة، أوقع أكثر من 5 جرحى.

وتأتي الغارات الجوية على الحديدة بعد ساعات من تنفيذ مقاتلات أمريكية وبريطانية، 11 غارة على مواقع عسكرية للجماعة في منطقة رأس عيسى في مديرية الصلَّيف شمال مدينة الحديدة، ومديرية الزيِّدية شمال شرقي الحديدة، في حين استهدفت 4 غارات أخرى معسكراً للجماعة شرق مدينة صعدة معقل الجماعة شمال غربي اليمن، حسب ما أفادت مصادر لـ"الخليج 365".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت "أنصار الله" رصدها نحو 300 غارة أمريكية وبريطانية على مناطق سيطرة الجماعة، منذ بدء واشنطن ولندن في 12 كانون الثاني/يناير الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي.

وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت "أنصار الله" اليمنية، استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.

ومنذ مطلع كانون الأول/ديسمبر الماضي، تبنت "أنصار الله" استهداف 21 سفينة في البحر الأحمر وباب المندب، بالصواريخ والطائرات المُسيرة، خلال تنفيذ قرارها بمنع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ إسرائيل من المرور في البحرين الأحمر والعربي، رداً على عمليات الجيش الاسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.