شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تعلن إحباط 193 عملية هجرة غير شرعية والان نبدء بالتفاصيل

مكافحة الهجرة غير الشرعية

إنقاذ 104 من المهاجرين غير الشرعيين

ضحايا الهجرة غير الشرعية

الدمام - شريف احمد - أعلنت قوات حرس السواحل البحرية التونسية، عن إحباط 193 عملية هجرة غير شرعية، خلال الأسبوع الحالي.وأوقفت 2945 مهاجرًا غير شرعي، موضحة أن المهاجرين كانوا يعتزمون بلوغ السواحل الأوروبية.وأشارت إلى أن من بين المهاجرين 2064 شخصًا يحملون جنسيات إفريقية مختلفة.كان خفر السواحل المغربي أعلن عن إنقاذ 104 من المهاجرين غير الشرعيين.وأشار إلى أنهم ينتمون لبعض الدول الأفريقية، مبينا أنهم كانوا على متن قارب كان يعتزم الوصول بهم إلى جزر الكناري.وذكرت القوات المسلحة الملكية المغربية، أن الأشخاص الذين أنقذوا، تلقوا الإسعافات الضرورية.ولفتت إلى أنهم سلموا بعد ذلك للسلطات المعنية بالإقليم، للقيام بالإجراءات الإدارية اللازمة.



كانت المنظمة الدولية للهجرة كشفت الاثنين، أن عدد الذين لقوا حتفهم أو اختفوا في وسط وشرق البحر الأبيض المتوسط منذ بداية عام 2024، بلغ نحو 100 شخص، وهذا ضعف أعداد الوفيات غرقًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.