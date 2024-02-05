شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب الأمريكي يرفض صفقة مساعدات لإسرائيل خلال حربها بغزة ولأوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، اليوم الإثنين، إن اتفاق مجلس الشيوخ بشأن مشروع قانون جرى الكشف عنه حديثًا ويربط بين تعزيز أمن الحدود مقابل تقديم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل، لن يتم الموافقة عليه.



وأكدت قناة "الحرة" الأمريكية، نقلاً عن حونسون، أن "مشروع القانون أسوأ مما توقعنا، ولن يقترب من إنهاء الكارثة الحدودية التي تسبب بها الرئيس جو بايدن، متعهدًا بأنه إذا وصل مشروع القانون هذا إلى مجلس النواب، فسيكون ميتًا عند وصوله".



وأعلن أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، عن نص اتفاق من شأنه أن يفرج عن مساعدات جديدة بمليارات الدولارات لإسرائيل خلال حربها الجارية فى غزة وأوكرانيا مقابل تشديد إجراءات حماية الحدود الأمريكية، رغم أن احتمالات إقراره غير واضحة.