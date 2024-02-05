محمد بن سلمان يجتمع مع بلينكن في الرياض وسط تصاعد التوترات بالشرق الأوسط.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وشهد الاجتماع استعراض أوجه العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون المشترك، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وحضر اللقاء من الجانب السعودي، وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، وسفير السعودية لدى الولايات المتحدة، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز، ووزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، وهي محطته الأولى في جولة أوسع في الشرق الأوسط، إذ تحاول واشنطن دفع المفاوضات بشأن اتفاق التطبيع بين المملكة وإسرائيل، وكذلك إحراز تقدم في المحادثات بشأن حكم قطاع غزة ما بعد الحرب.

15 أكتوبر 2023, 12:40 GMT

وتأتي الرحلة الخامسة التي يقوم بها بلينكن إلى المنطقة، منذ الهجوم الذي شنته حركة "حماس" الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول، في لحظة محفوفة بالمخاطر، ووسط ضربات أمريكية انتقامية في سوريا والعراق واليمن، ردا على غارة بطائرة دون طيار الأسبوع الماضي في الأردن، أسفرت عن مقتل 3 جنود أمريكيين وجرح العشرات.

ومن المقرر أيضا أن يزور بلينكن خلال جولته مصر، وقطر، وإسرائيل في وقت لاحق من الأسبوع الحالي، للدفع قدما بالمحادثات التي تتم بوساطة مصرية وقطرية مع "حماس" للتوصل إلى صفقة المحتجزين.