رئيس مجلس القيادة اليمني يعين وزير الخارجية أحمد بن مبارك رئيسا للوزراء

دبي - محمود عبدالرازق - كما قضت المادة الثانية من القرار، باستمرار أعضاء الحكومة في أداء مهامهم، وفقا لقرارات تعيينهم، وقضت المادة الثالثة والأخيرة من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، وفقا لموقع "سبأ نت".

فيما قرر رئيس مجلس القيادة اليمني، تعيين الدكتور معين عبد الملك سعيد، مستشارا له، والذي كان يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء.

ومنح مجلس النواب اليمني، في نيسان/ أبريل 2022 الحكومة اليمنية، الثقة، بعد أربعة أشهر من تشكيلها وفق اتفاق الرياض الموقع بين الرئاسة والمجلس الانتقالي الجنوبي المشكل في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن.

19 أبريل 2022, 14:30 GMT

وكانت الحكومة اليمنية، أقرت، مطلع فبراير/ شباط 2023، برنامجها العام وأسمت العام الماضي بـ "عام التعافي" لتحسين الوضع وتجاوز التدهور الذي شهده عمل الدولة خلال الفترة الماضية.

وأصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2022، مرسوما بتسمية الحكومة، مكونة من 24 حقيبة 5 منها للمجلس الانتقالي الجنوبي، تنفيذاً لاتفاق الرياض الموقع بين السلطة الشرعية والمجلي في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019م، والذي نص على تشكيل حكومة كفاءات سياسية مناصفة بين الشمال والجنوب، وعودة رئيسها وأعضائها إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد لمباشرة مهامهم.

ويشهد اليمن منذ 8 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.

وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.