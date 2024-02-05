شكرا لقرائتكم خبر عن شاحنة "أونروا" تتعرض لنيران إسرائيلية وهي فى طريقها إلى شمال قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الاثنين، أن إحدى شاحناتها التي كانت في انتظار نقل المساعدات إلى شمال قطاع غزة، تعرضت لإطلاق نار من البحرية الإسرائيلية.



وقال مدير شئون الوكالة في قطاع غزة، توماس وايت - في منشور على موقع التواصل الاجتماعي (إكس) - إن قافلة غذاء كانت تنتظر للتحرك إلى داخل شمال غزة تعرضت لنيران إسرائيلية، مُشيرًا إلى أنه "لحسن الحظ لم يصب أي شخص بسوء".



ولم يذكر وايت مزيدًا من التفاصيل.



وفي وقت سابق اليوم، استُشهد 4 فلسطينيون وأصيب آخرون، إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية، منزلاً في دير البلح وسط قطاع غزة.



وجنوبًا، استشهد شاب وأصيب آخر برصاص قناصة الاحتلال داخل مدرسة زهرة التي تؤوي نازحين في خان يونس.



وتشير أحدث بيانات لمكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، إلى أن جيش الاحتلال ارتكب حتى الآن 2325 مجزرة بحق المدنيين جرى توثيقها خلال الأربعة شهور الماضية، ما أدى إلى استشهاد 34 ألفًا و238 فلسطينيًا، وصل منهم 27 ألفًا و238 إلى المستشفيات، حيث اعتبر الباقون في عداد المفقودين، فيما ارتفع عدد المُصابين إلى 66 ألفًا و630 مُصابًا منذ بدء الحرب.