شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بن مبارك رئيسا جديدا للوزراء فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الاثنين، قراراً بتعيين وزير الخارجية أحمد بن مبارك رئيساً جديداً للوزراء، وتعيين معين عبد الملك سعيد (رئيس الوزراء السابق) مستشاراً لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، فيما أعربت السفارة الأميركية في اليمن عن تطلعها إلى مواصلة العمل مع رئيس الوزراء الجديد.

وقال رئيس الوزراء اليمني الجديد وهو سياسي وأكاديمي يمني في منشور على حسابه على (إكس)، إنه يتولى المنصب "بعزيمة وإصرار على تحقيق نتائج ملموسة في حياة كل يمنية ويمني".

ودعا بن مبارك الحكومة ومؤسسات الدولة اليمنية لـ"شحذ الهمم وتوحيد الجهود والمساعي، في خدمة الوطن والمواطن في هذا الظرف الاستثنائي".

وحض على "الحفاظ على تقاليد إدارة الدولة، وإعلاء القانون والحرص على الحق العام والعمل بروح المسؤولية".

وأكد أن "حكومة الجمهورية اليمنية ستعمل جاهدة من أجل التصدي لتحديات المرحلة الراهنة بروح الشراكة الإقليمية والدولية، والحرص على أن تكون اليمن شريكاً في إحلال السلام والأمن".