شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: المشاركة في الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية بلغت 12.53% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس اليوم الاثنين أن نسبة الإقبال على التصويت في الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية بلغ 12.53%.



وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر ـ في مؤتمر صحفي عقده اليوم ـ أن مجلس الهيئة اجتمع الإثنين وأقر النتائج الأولية للدور الثاني من الانتخابات المحلية، واتخذ جملة من القرارات منها ما تعلق بإلغاء نتائج مترشحين إثنين حيث تبين حصول احدهما على جنسية إيطالية ، أما الاخر ثبت ارتكابه أعمالا من شأنها التأثير على النتائج.



وأوضح أن العدد الإجمالي للمشاركين في عملية التصويت بلغ520 ألفا و303 ناخبين من مجموع عدد المسجلين البالغ عددهم 4 ملايين و181 ألفا و871 ناخبا، مضيفا أن نسبة مشاركة الإناث في الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية بلغت حوالي 35% فيما بلغت مشاركة الذكور نحو 65% .



أوضح بوعسكر أن ولاية سيدي بوزيد تصدرت المركز الاول من نسب الاقبال بنحو 26% ، فيما حلت زغوان المركز الثاني بنسبة مشاركة 22.2% ، وبلغت القصرين المركز الثالث بنسبة تقدر 21.8%.