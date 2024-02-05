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تونس: المشاركة في الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية بلغت 12.53%

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس اليوم الاثنين أن نسبة الإقبال على التصويت في الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية بلغ 12.53%.


وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر ـ في مؤتمر صحفي عقده اليوم ـ أن مجلس الهيئة اجتمع الإثنين وأقر النتائج الأولية للدور الثاني من الانتخابات المحلية، واتخذ جملة من القرارات منها ما تعلق بإلغاء نتائج مترشحين إثنين حيث تبين حصول احدهما على جنسية إيطالية ، أما الاخر ثبت ارتكابه أعمالا من شأنها التأثير على النتائج.


وأوضح أن العدد الإجمالي للمشاركين في عملية التصويت بلغ520 ألفا و303 ناخبين من مجموع عدد المسجلين البالغ عددهم 4 ملايين و181 ألفا و871 ناخبا، مضيفا أن نسبة مشاركة الإناث في الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية بلغت حوالي 35% فيما بلغت مشاركة الذكور نحو 65% .


أوضح بوعسكر أن ولاية سيدي بوزيد تصدرت المركز الاول من نسب الاقبال بنحو 26% ، فيما حلت زغوان المركز الثاني بنسبة مشاركة 22.2% ، وبلغت القصرين المركز الثالث بنسبة تقدر 21.8%.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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