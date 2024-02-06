شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يستهدف قافلة تابعة للأونروا متجهة إلى شمال غزة والان نبدء بالتفاصيل

إسبانيا تدعن الأونروا

الدمام - شريف احمد - تعرضت قافلة تابعة لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) يوم الاثنين، إلى نيران من البحرية الإسرائيلية.وأكد مدير شؤون الوكالة توماس وايت أن قافلةً تحمل مواد غذائية كانت بانتظار التوجه إلى شمال القطاع تعرضت لنيران جيش الاحتلال.وأضاف أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات.وذكر المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، أنه على الرغم من إرسال إخطارات بشأن جميع قوافل الإغاثة لتنسيق تحركاتنا، فإنه ما زالت القوافل تتعرض إلى إطلاق النيران.

وأعلنت الحكومة الإسبانية عن دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة بمبلغ 3.5 ملايين يورو.

وأوضحت أن الهدف من تقديم الأموال هو ضمان قدرة الأونروا على مواصلة أنشطتها في المدى القصير.

خطر المجاعة

وحذرت "الأونروا" من أن خطر المجاعة يحاصر عشرات آلاف الفلسطينيين في شمال قطاع غزة.

ويأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع لليوم 118 على التوالي، وعدم وصول المساعدات الإنسانية للمحاصرين في تلك المناطق منذ فترة طويلة.