شكرا لقرائتكم خبر عن "العفو الدولية": الاحتلال نفذ عمليات قتل غير مشروع والان نبدء بالتفاصيل

جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

وثقت#وكالة_غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "#الأونروا" استشهاد 377 فلسطينيًا وإصابة 1365 منذ بدء العدوان على قطاع #غزة

UNRW#اليوم

للمزيد: https://t.co/WMKXEMKPZI pic.twitter.com/u0p5P8vg5J— صحيفة اليوم (@alyaum) وثقت #وكالة_غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "#الأونروا" استشهاد 377 فلسطينيًا وإصابة 1365 منذ بدء العدوان على قطاع #غزة

UNRW#اليوم

للمزيد: https://t.co/WMKXEMKPZI pic.twitter.com/u0p5P8vg5J — صحيفة اليوم (@alyaum) February 5, 2024

ارتفاع عدد الشهداء

الدمام - شريف احمد - شددت منظمة العفو الدولية، أن قوات الاحتلال تعمدت حرمان المصابين من المساعدة الطبية، لفلسطينيين أصيبوا إثر استخدام القوة المميتة.وأشارت أن قوات الاحتلال أطلقت على مدى الأشهر الأربعة الماضية، موجة وحشية من العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.وذكرت أنها نفذت عمليات قتل غير مشروع، بما في ذلك استخدام القوة المميتة دون ضرورة أو بشكل غير متناسب أثناء الاحتجاجات ومداهمات الاعتقال.ولفتت منظمة العفو الدولية الانتباه، إلى أنها حققت في أربع حالات رمزية استخدمت فيها قوات الاحتلال القوة المميتة بشكل غير قانوني.وتابعت: ثلاثة حوادث في أكتوبر الماضي، وواحد في نوفمبر الماضي، ما أدى إلى القتل غير القانوني لـ20 فلسطينياً، بينهم سبعة أطفال.وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ122 على التوالي إلى 27478 شهيدًا، والجرحى إلى 66835 جريحًا، معظم الضحايا من النساء والأطفال.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، إن 113 فلسطينيًا استشهدوا، وأصيب 205 بجروح خلال الساعات الـ24 الماضية، في القصف الإسرائيلي المكثف على خان يونس ومخيمات وسط قطاع غزة.