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بوتين ومحمد بن زايد يبحثان المساعدات الإنسانية الإضافية لقطاع غزة

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القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي مع رئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، المساعدات الإنسانية الإضافية لقطاع غزة.

وأفاد بيان صادر عن المكتب الصحفي للكرملين، الإثنين، نقلته وكالة /تاس/ الروسية أن قادة البلدين ركزا خلال المحادثات على خطوات تقديم مساعدات إنسانية إضافية لقطاع غزة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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