شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 27 ألفا و 585 شهيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 27,585 والمصابين إلى 66,978. قالت الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال ارتكب 12 مجزرة راح ضحيتها 107 شهداء و143 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية. قالت فصائل فلسطينية، إنها تخوض اشتباكات مع جنود الاحتلال الاسرائيلي وآلياته في محاور التقدم وسط وغرب وجنوبي خان يونس. وأعلنت الفصائل تدمير جرافة إسرائيلية بعبوة "شواظ" غربي مدينة خان يونس، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز