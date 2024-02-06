الخليج اليوم .. من هو أحمد بن مبارك المعين رئيساً جديداً للحكومة اليمنية؟

الرياض - كتب موسى القحطاني -

عين رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، مساء الاثنين، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيسا للوزراء بدلا من الدكتور معين عبدالملك.

نستعرض لكم نبذة عن أحمد عوض بن مبارك.

حصل أحمد بن مبارك رئيس وزراء اليمن الجديد، وهو من مواليد عام 1968 في مدينة عدن، على شهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة بغداد.

وفى 18 يناير من العام 2014 عُين أمينا عاما لمؤتمر الحوار الوطني اليمني، ومديرا لمكتب رئاسة الجمهورية اليمنية في 11 يونيو الماضي، وكان عضوا ومقررا للجنة تحديد الأقاليم في اليمن.

أوفده الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي مبعوثا خاصا له إلى مجلس الأمن في نيويورك وإلى دول مجلس التعاون الخليجي مرات عدة، وعمل أستاذا لإدارة الأعمال في جامعة صنعاء منذ العام 2002. وهو عضو في عدد من لجان تأسيس جامعة "عمران" وتقييم الجامعات الأهلية وتقييم عدد من الجوائز العلمية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، شغل بن مبارك منصب المدير التنفيذي لمركز إدارة الأعمال للدراسات العليا في جامعة صنعاء، وهو محاضر في كلية "ماستريخت" للإدارة (MSM) في هولندا.

كما عيّن مستشارا لعدد من المشاريع الدولية الهولندية والدنماركية والأميركية في اليمن في مجالات الجودة في التعليم وسوق العمل والتنمية الدولية والنوع الاجتماعي، وكان رئيسا لأقسام نظم المعلومات الإدارية والتسويق وإدارة الإنتاج، ومديرا لإدارة ضمان الجودة والتطوير في جامعة العلوم والتكنولوجيا (2002-2007)، مثّل اليمن في "المنظمة الدولية للمعايير" ISO في اللجنة الفنية 176 الخاصة بأنظمة إدارة الجودة.

وأوفده الرئيس عبد ربه منصور هادي مبعوثاً خاصا له لمجلس الأمن بنيويورك ولدول مجلس التعاون الخليجي أكثر من مرة.

شغل منصب مدير لمكتب رئاسة الجمهورية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ( 35 ) لسنة 2014، وكلف في ذات العام برئاسة الوزراء واعتذر عنها، اختطف من قبل جماعة الحوثي وهو يحمل مشروع الدستور لتقديمه للهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

شارك في أغلب جولات الأمم المتحدة للسلام كمستشار للفريق التفاوضي للشرعية اليمنية.

وفي يوليو عام 2015م عين سفيرا للجمهورية اليمنية في العاصمة واشنطن وسفيرا غير مقيم في البرازيل والمكسيك والأرجنتين، كما عين ممثلاً دائما لليمن في الأمم المتحدة خلال العام ٢٠١٨م.

وفي 18 ديسمبر 2020 عُين وزيرًا للخارجية وشؤون المغتربين، قبل أن تتم تسميته حالياً رئيسا للحكومة اليمنية.