شكرا لقرائتكم خبر عن 6 شهداء فى قصف إسرائيلى استهدف سيارة بحى البراق بخان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، استشهاد 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف سيارة في حى البراق غربي مدينة خان يونس، كما استشهدت سيدة فلسطينية برصاص قناصة جيش الاحتلال في منطقة المواصي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كانت وزارة التعليم الفلسطينية، أعلنت استشهاد 4895 طالبا، وتعرض 400 مدرسة للقصف والتخريب منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة.

في غضون ذلك، وصل عدد من الجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء قصف إسرائيلي استهدف شارع السلام بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وعلى الصعيد اللبناني، أعلن حزب الله استهداف انتشار لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام بصاروخ وتحقيق إصابات مباشرة.