شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية وأوكرانيا تبحثان القضايا ذات الاهتمام المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية بجامعة الدول العربية السفير الدكتور خالد منزلاوى، مع سفير أوكرانيا لدى جمهورية مصر العربية ميكولا ناهورنى، مجمل تطورات القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والحرب على قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية بجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، السفير الأوكراني، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية. وأفاد بيان صادر عن الجامعة العربية بأن اللقاء تناول أيضا الأزمة الروسية - الأوكرانية، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون بين جامعة الدول العربية وأوكرانيا.

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