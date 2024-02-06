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الخليج اليوم .. خارجية السعودية تدين حادثة إطلاق النار في إسطنبول

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة حادثة إطلاق النار في مدينة إسطنبول التركية، معربةً عن أسفها لوقوع مثل هذه الأعمال.

 

وأكدت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) على موقف المملكة المناهض لكل أشكال العنف والإرهاب، كما تتقدم بصادق العزاء والمواساة لذوي المتوفّى وللحكومة والشعب التركي الشقيق، مع تمنياتها الصادقة بالشفاء العاجل للمصابين.

 

وكان وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، قد كتب على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، "قتل رجل وامرأة خلال محاولتهما مهاجمة نقطة تفتيش أمن في محكمة تشاغليان (قصر العدل) في الساعة 11.46 صباحا". (0846 بتوقيت غرينتش).

 

وقال يرلي كايا في وقت لاحق إن المهاجمين ينتميان لـ "جبهة حزب التحرير الشعبي الثوري"، وهي جماعة يسارية متطرفة تعتبرها تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "منظمة إرهابية".

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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