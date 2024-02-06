شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام فلسطيني: فصائل تستهدف مجموعة من جنود الاحتلال تحصنت فى منزل بخان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستهداف فصائل لمجموعة من جنود جيش الاحتلال كانت قد تحصنت داخل منزل غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها.

وكانت فصائل فلسطينية أعلنت قبل قليل، عن قصفها لمركزا لقيادة عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي، بقذائف الهاون غرب تل الهوا بمدينة غزة.