شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية القطرية: ندعو المجتمع الدولى لتحمل مسئولياته لوقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطرى محمد بن عبد الرحمن آل ثانى: "إننا ندعو المجتمع الدولى لتحمل مسئولياته لوقف إطلاق النار في غزة".

وأضاف خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الأمريكي، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن الدوحة تلقت ردا من حماس على الاتفاق الإطارى المقترح بشأن الهدنة.

وتابع أن رد حـماس على الاتفاق الإطاري يجعل قطر "متفائلة".

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.