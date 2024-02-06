ملكة الأردن: "فريقنا بيرفع الرأس وإن شاء الله الكأس أردني"

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القاهرة - سامية سيد - قدمت ملكة الأردن، رانيا العبد الله، التهنئة لمنتخب بلاده لكرة القدم بعد صعوده لنهائي كأس آسيا، قائلة: "فريق بيرفع الرأس. ألف مبارك الفوز وإن شاء الله الكأس أردني".

وبلغ منتخب الأردن لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه المقامة حاليا في قطر، بعد فوزه على نظيره الكوري الجنوبي بهدفين دون رد في نصف النهائي على ملعب أحمد بن علي المونديالي. وسجل هدفي منتخب "النشامى" يزن النعيمات وموسى التعمري في الشوط الثاني من اللقاء.

وهنأ الملك عبد الله الثاني المنتخب الوطني لكرة القدم والشعب الأردني بمناسبة تأهل المنتخب إلى نهائي كأس آسيا.

وقال في تغريدة على منصة (x): "قدها النشامى، رفعتوا راسنا! مبارك لكم ولكل الأردنيين وصولكم لنهائي آسيا.. راية الأردن مرفوعة دوما بهمة أبنائه وعزيمتهم، حيا الله النشامى".

كما قدم رئيس الحكومة الأردنية، بشر الخصاونة، التهاني لمنتخب بلاده بعد التأهل لأول مرة في تاريخه لنهائي كأس أسيا

وكتب الخصاونة على إكس: "أسعدتُم كلَّ بيتٍ أردني.. أسعدتم العرب يا نشامى. مبروك .. إبداع وعزيمة وإصرار وإيمان وفروسيَّة . مبروك لجلالة سيِّدنا وسموّ الأمير الحسين وليِّ العهد وكلِّ أردنيَّة نشميَّة وأردني نشمي".