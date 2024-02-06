شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: هجوم الاحتلال الإسرائيلي على رفح يصل لجريمة حرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اليوم الثلاثاء، إن أي تحرك من جانب إسرائيل لتوسيع غزوها الشامل لقطاع غزة ليشمل مدينة رفح الجنوبية المكتظة بالسكان قد يؤدي إلى جرائم حرب يجب منعها بكل السبل.

وقال المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، يانس لاركيه، إن "القصف العشوائي للمناطق المكتظة بالسكان قد يصل إلى جرائم الحرب بموجب القانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أن الاحتلال رفع من وتيرة قصف لمحافظة رفح يومي الأحد والاثنين، وفق وكالة الأنباء الأردنية.

وأضاف لاركيه: "إن الأعمال العدائية المكثفة في رفح- في ظل هذا الوضع- يمكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة في أرواح المدنيين ويجب علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لتجنب ذلك".