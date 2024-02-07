إصابة عدد من المدنيين جراء سقوط شظايا صواريخ العدوان الإسرائيلي وسط مدينة حمص‎ السورية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال مراسل "الخليج 365" في حمص إن "فرق الدفاع المدني تعمل على انتشال ضحايا عالقين تحت أنقاض أحد المنازل الذي تهدم بشكل شبه كامل جراء العدوان الإسرائيلي على أحياء المدينة".‎

من جانبه، قال مصدر عسكري سوري إنه "في حوالي الساعة 30 : 00 من فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال طرابلس مستهدفاً عدداً من النقاط في مدينة حمص وريفها وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها وأسفر العدوان عن استشهاد وإصابة عدد من المدنيين ووقوع بعض الخسائر المادية في الممتلكات العامة والخاصة".

وفي وقت سابق، مساء أمس، أفاد مراسل "الخليج 365"، بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء محافظة حمص‎.

وقال مراسل " الخليج 365 " في محافظة حمص أن سلاح الدفاع الجوي السوري يتصدى للصواريخ إسرائيلية في سماء المحافظة ومحيطها، وسط سوريا.

وحصل المراسل على معلومات تفيد بأن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من صواريخ جو أرض من أجواء الأراضي اللبنانية باتجاه بعض المواقع بمحيط مدينة حمص.

وتفيد المعلومات بأن الصواريخ الاعتراضية لسلاح الجو السوري تمكنت من التصدي لمعظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى هدفها.

وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".