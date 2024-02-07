شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة الجزائرى يبحث تحضيرات استضافة قمة منتدى الدول المصدرة للغاز نهاية فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، مع وفد من منتدى الدول المصدرة للغاز بقيادة الأمين العام، محمد حامل، آخر التطورات المتعلقة بالتحضيرات الجارية للقمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، المزمع انعقادها بالجزائر من 29 فبراير الجاري إلى 2 مارس المقبل.

وبحسب بيان وزارة الطاقة الجزائرية، استقبل عرقاب، الثلاثاء بمقر الوزارة بالجزائر العاصمة، وفدا عن منتدى الدول المصدرة للغاز بقيادة الأمين العام للمنتدى، محمد حامل، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر في إطار التحضيرات الجارية لانعقاد القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز.

وأضاف البيان أن الطرفان ناقشا الأهداف الاستراتيجية للمنتدى، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي بين الدول الأعضاء في المنتدى في مجال إيجاد الحلول والابتكارات في مجال بحوث الغاز، لا سيما من خلال معهد أبحاث الغاز التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز ومقره الجزائر.