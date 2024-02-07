شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتى يهنئ القاضى اللبنانى نواف سلام لانتخابه رئيسا لمحكمة العدل الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى، القاضى اللبنانى الدكتور نواف سلام بمناسبة انتخابه رئيسا لمحكمة العدل الدولية في لاهاي لفترة ثلاث سنوات.

وذكر بيان لمجلس الوزراء اللبناني مساء، الثلاثاء، أن ذلك جاء في اتصال هاتفي أجراه ميقاتي بسلام.

وكان القاضي اللبنانى نواف سلام قد انتخب رئيسا لمحكمة العدل الدولية في لاهاى اليوم لفترة ثلاث سنوات إثر انتهاء ولاية الرئيسة الأمريكية القاضية جون دونوجيو، ليصبح بذلك ثانى عربى يترأس هذه المحكمة منذ إنشائها عام 1945.

كان سلام قد انضم عام 2018 إلى محكمة العدل الدولية التي تتألف من 15 قاض يتم انتخابهم من قبل مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما شغل سلام منصب سفير لبنان لدى الأمم المتحدة بين 2007 و2017، كما مثل لبنان في مجلس الأمن خلال ولايته فيه عامي 2010 و2011 وترأس أعمال المجلس في شهري مايو 2010 وسبتمبر 2011.

ومارس نواف سلام المحاماة، كما عمل أستاذاً محاضراً في التاريخ المعاصر في جامعة السوربون، ودرّس العلاقات الدولية والقانون الدولي في الجامعة الأمريكية في بيروت.

كما يحمل نواف سلام دكتوراه دولة في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس، ودكتوراه في التاريخ من جامعة السوربون، وماجستير في القوانين من جامعة هارفارد، وله العديد من المؤلفات في السياسة والتاريخ والقانون.