شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث أمريكا لليبيا: المصالحة الوطنية محور رئيسى لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المبعوث الأمريكى الخاص لليبيا ريتشارد نورلاند أن المصالحة الوطنية الليبية تظل محورًا رئيسيًا للمساعدة الأمريكية فى إطار استراتيجية الولايات المتحدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار.

وهنأ المبعوث الأمريكي الخاص في تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية لدى ليبيا عبر منصة "إكس"، وفقا لوكالة الأنباء الليبية "وال"، لجنة الاتحاد الأفريقى رفيعة المستوى بشأن ليبيا برئاسة الرئيس الكونغولي "دونيس ساسو نغيسو" على اجتماعها الذي عقدته يوم الاثنين الماضي بالعاصمة الكونغولية برازافيل، واصفا إياه بالاجتماع الهام.

وقال إن الاجتماع يدعم العملية السياسية ويعزز المصالحة الوطنية وجهود السفارة في هذا الشأن لإطلاق مفاوضات سياسية مع الفاعلين الرئيسيين، موضحا أن الولايات المتحدة تتطلع إلى مؤتمر المصالحة الوطنية المقرر عقده في 28 أبريل في سرت.