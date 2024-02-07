شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات واعتقالات خلال اقتحامات واسعة لقوات الاحتلال بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اندلعت مواجهات اليوم الأربعاء، فى مناطق مختلفة بالضفة الغربية، خاصة فى المُخيمات، خلال تنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلى اقتحامات ومداهمات واسعة، تم خلالها اعتقال عدد من الفلسطينيين.

وأفادت المؤسسات المعنية بشؤون الأسرى بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة.

وداهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت ساكنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات، واقتحمت قوات الاحتلال معززة بآليات عسكرية وجرافات مدينة جنين شمال الضفة، وشرعت الجرافات بتدمير البنية التحتية عند أطراف مخيم جنين، وبجانب المستشفى الميداني الأردني، ودمرت شارعين رئيسيين.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص على فلسطينيين أمام مستشفى "جنين" الحكومي، وسط اندلاع مواجهات واشتباكات في المخيم وأحياء جنين ودوار السينما، مع وصول تعزيزات عسكرية.

وحلقت طائرة استطلاع في سماء جنين ومخيمها خلال اقتحام قوات الاحتلال التي انتشرت في عدد من أحياء المدينة، ونشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة، فيما تشهد المدينة حشودات عسكرية لقوات الاحتلال.

وفي محافظة طولكرم، الشمالية أيضا، اندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال عقب اقتحامها للمدينة ومخيم نور شمس.

واقتحمت قوات الاحتلال طولكرم من بوابة "نتساني عوز" مدعومة بعدد كبير من الآليات العسكرية، بينها عدة جرافات من طراز (دي 9)، واندلعت اشتباكات عنيفة بينها وبين المقاومين، واستهدف مقاومون قوات الاحتلال بوابل من الرصاص، كما فجروا عددا من العبوات الناسفة محلية الصنع بآليات الاحتلال عند مدخل مخيم نور شمس.

وحاصرت قوات الاحتلال مخيم نور شمس، ونشرت القناصة على البنايات المطلة عليه، كما عرقلت حركة مركبات الإسعاف قرب المخيم، تزامنا مع قيام الجرافات بتدمير البنية التحتية عند مدخل المخيم.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون قضاء طوباس، شمالا، بعدة دوريات عسكرية، وشرعت بنشر قوات من المشاة والقناصة في عدة مناطق من البلدة.

وفي محافظة رام الله، وسط الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال، رجلا بعد مداهمة منزله وتحطيم محتوياته، وفي وقت اقتحمت القوات مخيم عقبة جبر في أريحا

وداهمت عددا من الأحياء فيه، ومنازل عدد من عائلات الأسرى وعاثت خرابا فيها.

وفي "نابلس" شمالا، داهمت قوات الاحتلال قرية كفر قليل وبلدة قصرة وشرعت في تنفيذ مداهمات، واقتحمت حي الضاحية شرق نابلس واعتقلت شابين وداهمت منزل أسير.

وفي مُحافظة الخليل جنوبًا، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سعير وداهمت عدة منازل وكسرت محتوياتها واعتقلت 3 فلسطينيين واستولت على 3 سيارات، قبل أن تنسحب.