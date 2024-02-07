شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يبحث مع رئيس الوزراء القطرى سبل إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، خلال لقائه اليوم الأربعاء، فى الدوحة مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطرى الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانى، سبل إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال أبو الغيط في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "إكس"، "خلال زيارتي إلى ‎الدوحة سعدت بلقاء رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وتحدثنا بشكل معمق حول سبل إنهاء ‎الحرب الإسرائيلية على ‎غزة وتحقيق الزخم اللازم لتنفيذ حل الدولتين وبزوغ الدولة الفلسطينية المستقلة".

وأعرب أبو الغيط عن تمنياته المخلصة بالتوفيق للجهود القطرية - المصرية في إنهاء الحرب.